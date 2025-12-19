吳豊山祭旗 聯日抗陸走錯路

（圖／本報系資料照）

海基會董事長吳豊山18日自曝「被請辭」，表示願意「讓賢」，為此冷衙門投下震撼彈。19日便有消息指出可望由現任台日關係協會會長、前立法院長蘇嘉全出任，蘇嘉全之職缺則由謝長廷接下。如此人事看似左右兩岸關係，實則以台日關係為布局，給人一種犧牲兩岸、「聯日抗陸」之感。

畢竟當初由吳豊山擔任海基會董事長，其雖出身本土派，但外界放眼他對兩岸關係交流與接觸的開放態度，盼為兩岸帶來一絲暖意。事實上，據筆者所知，吳豊山確實老驥伏櫪，上任後頻頻拜訪兩岸人士與學者，費盡心思欲打破兩岸僵局，甚至希望站上第一線，有意率團訪陸。更關鍵的是，吳豊山仍有中華民族的情懷，卻有志難伸。

吳豊山在海基會董監事聯席會議上致詞時，將兩岸斷線的責任歸咎於大陸海協會「已讀不回」。不過兩岸圈內人士皆知，吳豊山身上的桎梏從來不是對岸，陸方還循多方管道釋出樂觀其成的訊息，真正的障礙反而是卡在賴政府的態度。一來海基會乃秘書長制，備受賴清德信任的「民主活水」系統羅文嘉，無不全力貫徹「兩岸兩國」、「抗中保台」的執政黨路線。

二來吳豊山胸懷一番兩岸破冰方案，亦曾當面向賴清德建言，最後卻因「中華民族」4個字碰了軟釘子。換言之，賴清德原先「尊吳」，不過只是表面工夫，將德高望重的吳豊山放在海基會當作看板，而其強烈的台獨意志最終讓吳心涼一大半，早已註定下台的結局，問題只在於時機。

如今中日關係因日相高市早苗的「台灣有事論」陷入緊張嚴峻局面，賴政府顯然有意見縫插針，刻意營造台日關係脣齒相依的假象，以此「洗臉」北京。因此，由「親日」的英系大將蘇嘉全取代「友陸」的吳豊山，再由被民間戲稱為「助日代表」的謝長廷出掌台日關係協會，很明顯有意強化對日關係，對高市政權再送秋波。

賴清德的做法表明他以兩岸關係做為代價，把台灣推向日本右翼極度危險的地緣賭局，讓兩岸關係雪上加霜。近來陸方對日的反制手段，擴及制裁受聘為我行政院政務顧問的日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，顯示局勢已進一步激化，民進黨的政策致使台灣捲入陸日的外交風暴之中。

賴政府竟自我走進風暴的中心，以吳豊山為祭旗，表態站隊高市早苗，無疑向北京明確透露對抗到底的「決心」。賴清德的這一步，等於將台灣自我淪落為大國博弈刀俎上的魚肉。吳豊山在海基會董事長職位上下台一鞠躬，代表的是「中華民族」全然被賴清德列為政治黑名單，象徵兩岸關係未過河就先拆橋，台灣的出路就在賴清德的政治豪賭中走向死路。（作者為資深媒體人）