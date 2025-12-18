吳豊山稱兩岸對話遭阻礙 梁文傑：證明中共用政治前提干擾

海基會董事長吳豊山今（18）日親自宣布請辭，表示因體貼總統人事安排的困難，欣然同意讓賢，而他將會工作到12/31下午。陸委會副主委兼發言人梁文傑在例行記者會中，感謝吳豊山在任期間對兩岸交流業務的貢獻，他心心念念人民福祉、呼籲對岸正視兩岸和平，然後重啟海基海協兩會的對話。且他在海基會年度預算遭大幅刪減之下，快速因應調整業務運作，保持不中斷不打折。

吳豊山還透露，他曾透過私下熱心管道約海協會長張志軍會面，釐清九二共識的爭議，結果傳話管道回覆「九二共識沒有再釐清的必要」，他也曾告知海協會將率團探訪大陸台商，請海協會辦理後續，可對方迄今已讀不回。面對兩岸交流幾乎中斷，梁文傑說這足以證明吳豊山是盡心盡力來推動兩岸恢復對話，但也再次證明「中共用政治前提來干擾海基海協的兩會恢復協商」，這情況是從2016年前總統蔡英文上任就開始的，跟所謂的敵對或不敵對勢力是沒有關係的。

廣告 廣告

至於有關海基會董事長的繼任人選，陸委會說明，將會依照海基會規章以及政府行政程式來處理，人選確定後會再對外說明。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

海基會董事長吳豊山宣布請辭讓賢 稱「體貼總統人事安排的困難」

雙城論壇確定「這兩天」登場！ 陸委會叮嚀北市遵守三事項

簡舒培喊話雙城論壇談小紅書打詐 蔣萬安反批：前後矛盾、雙重標準