吳豊山被徵詢讓賢 總統府：肯定他追求兩岸和平、敦聘資政

海基會董事長吳豊山請辭，總統府敦聘擔任總統府資政。 圖：海基會提供

[Newtalk新聞] 海基會董事長吳豊山今（18）日宣布請辭，並工作到今年12月31日。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德誠摯感謝吳董事長任內承擔任務、推動會務及服務國人的付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻，以及其一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。她並說，總統會持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政。

海基會今下午召開董監事會議，吳豊山開頭就說道，今天是他最後一次主持董監事聯席會議。他說，上個禮拜五，總統約見，徵詢對海基會人事意見，因為都說下台背影要漂亮，所以他欣然同意讓賢，工作到12月31日下台一鞠躬。

郭雅慧表示，吳豊山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。她說，總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧強調，賴清德肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。她說，政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

陸委會副主委梁文傑表示，感謝吳豊山在任期間對於兩岸交流業務的卓越貢獻，其學養俱佳、歷任政府要職，擔任董事長一年兩個月期間，心心念念人民福祉，呼籲對岸珍視兩岸和平，重啟海基會、海協會對話。

梁文傑說，吳豊山在海基會年度預算遭到大幅刪減之下，快速因應調整業務運作，維持急難救助、文書驗證，以及台商回台投資等核心業務，保持不中斷、不打折，是兩岸交流穩定基礎。至於海基會董事長繼任人選，他則說，會依照規章，以及政府行政程序處理，人選確定後，陸委會將再對外說明。

針對吳豊山自曝曾推動兩岸對話碰壁，梁文傑表示，吳盡心盡力推動兩岸恢復對話，也證明中共用政治前提干擾海基會、海協會協商，這從前總統蔡英文2016年上任後就是如此，與是否為敵對勢力無關。他說，敵對勢力是寫在《刑法》、《國安法》、《反滲透法》之中，這是客觀事實。

