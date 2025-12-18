吳豊山請辭海基會董事長"任期到年底" 賴總統將聘總統府資政

政治中心／綜合報導

海基會人事大地震！海基會董事長吳豊山下午宣布，辭去董事長職務，任期只到年底，他表示上周五總統約見，他當場表達同意讓賢，賴總統肯定其付出，將聘為總統府資政，吳豊山透露與海協會長張志軍會面碰壁，陸委會副主委梁文傑直言，從2016開始中方不斷用政治干擾兩會協商，與敵對勢力沒有關係。

現身海基會董監事會議，海基會董事長吳豊山突然宣布，這是他最後一次主持。

海基會董事長吳豊山：「上個禮拜五總統約見，徵詢我對海基會人事的意見，因為社會上都說，下台的背影要漂亮，我體貼總統人事安排上的困難，所以我當場欣然同意讓賢。」

海基會董事長吳豊山宣布請辭，任期到12/31。（圖／民視新聞）現年80歲的吳豊山，媒體界出身，曾任國大、公視董事長、政院政務委員與監委，去年11月接任海基會董事長，任期一年一個月，賴總統肯定吳豊山完成階段性任務與貢獻，未來將持續借重其所長，敦聘他擔任總統府資政。下台前吳豊山透露，曾邀海協會長張志軍會面，但卻碰壁。

海基會董事長吳豊山：「本人透過私下熱心的管道，建議海協會會長張志軍先生會面，釐清九二共識的爭議，並且共商和平發展的方略，我只堅持對等尊嚴，後來傳話管道回覆，對面可以理解本人用心良苦，但是說九二共識沒有再釐清的必要。」

陸委會副主委梁文傑：「再次證明就是中共，它是用政治前提來干擾，海基海協的兩會恢復協商，從2016年蔡英文總統上任開始以來，就是這個樣子，跟所謂的什麼敵對勢力不敵對勢力，是沒有關係的。」

海基會董事長吳豊山提及，曾找海協會長張志軍協商卻碰壁，陸委會副主委梁文傑批政治干預兩會交流。（圖／民視新聞）批評中方政治干預兩岸交流，即將卸任的吳豊山，也對當前兩岸情勢表達關切。

海基會董事長吳豊山：「大中國內部問題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列在全球前段班，其實也不是那麼小，兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大砲打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人，血汗打拼的成果化為烏有。」

喊話和平才是根本，盼日漸緊張的台海情勢，能有緩解的可能。

