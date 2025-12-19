吳豊山請辭海基會董事長 傳蘇嘉全接任

▲立法院前院長蘇嘉全傳出可能接海基會董事長。（圖／蔡其昌辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 海基會18日召開董監事會議，董事長吳豊山自爆與總統賴清德談過後，體貼總統人事安排的困難，欣然同意讓賢，任期到本月31日止，未來接任人選備受關注。因前駐日代表謝長廷11月獲授「旭日大綬章」，是日本授勳制度中的最高榮譽之一，傳出謝長廷可能擔任台日關係協會會長，而現任會長蘇嘉全，則可能轉任海基會董事長。

蘇嘉全與前總統蔡英文關係良好，2012年曾與蔡英文搭檔參選正副總統，2016年蔡英文當選後，蘇嘉全成為史上首位民進黨籍的立法院長，2020年5月，蔡英文連任成功後，轉任總統府秘書長，不過不到3個月的時間，就因姪子蘇震清涉貪請辭，2022年5月接任台灣日本關係協會會長迄今。

