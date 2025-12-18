吳豊山請辭海基會董事長 府：總統肯定完成階段任務與貢獻

針對海基會董事長吳豊山今天(18日)宣布辭職，總統府發言人郭雅慧表示，總統肯定吳豊山完成階段性任務與貢獻，未來仍將持續借重其所長，敦聘吳豊山擔任總統府資政，協助提供政策建言。

海基會董事長吳豊山18日主持海基會董監事聯席會議時宣布辭職，並談及賴清德總統日前曾召見他，徵詢對海基會人事案的意見，由於體貼總統人事安排，他當場欣然同意讓賢。他並表示，他將工作到12月31日。

對於吳豊山請辭，總統府發言人郭雅慧表示，總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。

郭雅慧說，吳豊山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，也帶領海基會穩健推動既有業務、強化為民服務。總統未來仍將持續借重其所長，敦聘吳豊山擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧強調，總統肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。(編輯：許嘉芫)