吳豊山請辭海基會董事長 曝賴清德約見徵詢人事：欣然同意讓賢

海基金董事長吳豊山請辭。（海基會提供）

海基金董事長吳豊山今（18日）宣布請辭，任期至今年12月31日止，透露上週五總統賴清德約見，徵詢他對海基會人事的意見，他體貼總統人事安排的困難，當場欣然同意讓賢，這次是他最後一次主持董監事會，任期共13個月。海基會17日、18日接連兩天發出採訪通知，並標註「重要採訪通知」，外界當時就猜測可能有人事變動。

海基會今天下午召開董監事會議，由董事長吳豐山主持，他提到今天是最後一次主持董監事聯席會議，上週五總統賴清德約見，徵詢他對海基會人事的意見，「社會上都說，下台的背影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，當場欣然同意讓賢，工作到12月31日下午，下台一鞠躬」。

廣告 廣告

吳豊山表示，海基金負責與對口單位海協會處理兩岸交流對話事務，自1991年設立以來，已處理超過900萬件因交流所衍生的事務，光是去年一年就處理了30萬4224件，估計今年也會累積超過21萬件，若外界認為海基會工作已停擺，那是嚴重的誤會。

吳豊山還透露，今年7月曾經致函海協會，說明準備率團赴東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續，但海協會迄今已讀不回。根據紀錄，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過1萬件。