吳豊山請辭海基會董事長 總統府：將敦聘擔任總統府資政

台北市 / 武廷融 綜合報導

海基會董事長吳豊山今(18)日在董監事會議宣布請辭董事長一職，在12月31日下台一鞠躬。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德誠摯感謝吳豊山任內付出，未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。陸委會發言人梁文傑則表示，海基會董事長的繼任人選會依照海基會規章以及政府行政程序來處理，人選確定之後會再對外說明。

吳豊山今日在海基會董監事會議致詞時表示，賴清德12日曾約見他，徵詢對海基會人事案的意見，「因為社會都說下台的身影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，所以我當然欣然同意讓賢，自己工作到12月31日下午，下台一鞠躬」。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。郭雅慧指出，吳豊山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧也強調，賴清德肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。另外，陸委會發言人梁文傑也在記者會中表示，關於海基會董事長的繼任人選會依照海基會規章以及政府行政程序來處理，人選確定之後會再對外說明。

