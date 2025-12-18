吳豊山請辭海基會董事長

海基會十八日舉行董監事聯席會議，董事長吳豊山在會上宣布辭職。（中央社）

記者王超群∕台北報導

海基會董事長吳豊山十八日主持董監事聯席會議時，宣布請辭董事長職務；並盼兩岸能和睦對話。他表示，若發生戰爭「不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞」。

吳豊山指出，總統賴清德日前曾召見他，徵詢對海基會人事安排的意見；基於體貼總統整體人事布局，他當場同意讓賢，並表示將持續履行職務至十二月三十一日，完成交接相關工作。

總統府發言人郭雅慧表示，總統肯定吳豊山完成階段性任務與貢獻，未來仍將持續借重其專業與經驗，敦聘其擔任總統府資政。陸委會感謝吳豊山在任期間對兩岸交流的貢獻，待新任海基會董事長人選確定後，將再對外說明。

廣告 廣告

吳豊山強調，「體察恢復對話是我的首要職責」。因此他就任後要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」；幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」。他也曾透過私下管道，建議海協會長張志軍會面釐清「九二共識」的爭議，並且共商和平發展的方略；後來傳話管道回覆，對岸可以理解他的用心良苦，但指九二共識「沒有再釐清的必要」。

吳豊山表示，戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患。兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

吳豊山說，「今天在卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知『和睦』才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上」。