吳豊山請辭海基會董座接任人選是誰？陸委會：確定後再對外說明

海峽交流基金會（簡稱「海基會」）今（18）日有重大人事異動，董事長吳豊山自請離職。對此，陸委會下午召開例行記者會，被問到接任人選，副主委兼發言人梁文傑回應，「我們會依照海基會規章以及政府行政程序來處理，人選確定後會再對外說明」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／中天新聞）

多家媒體報導指出，吳豊山在董監事會議上自爆，今天是他最後一次主持董監事聯席會議；上個禮拜五賴清德總統約見、徵詢他對海基會人事的意見，因為社會上都說下台的背影要漂亮，他體貼總統人事安排上的困難，所以他當場欣然同意讓賢。他工作到12月31號下午下台一鞠躬，因此今天利用這個機會，對全體董監事過去一年來的支持和指教表達最大的聲音。

吳豊山於2024年10月接替鄭文燦，就任海基會董事長，至12月31日止，總計他接任海基會董事長為13個月。據了解，吳豊山請辭原因為，他認為恢復兩岸對話是他首要職責，他曾私下透過管道約海協會會長張志軍見面，希望釐清九二共識的爭議，並共商和平發展，不過對岸以「九二共識沒有再釐清的必要」作為回覆。

海基會董事長吳豊山。（資料圖／中天新聞）

對此，梁文傑在今日例行記者會上被問到此問題時表示，吳董事長學養俱佳，任內心繫人民福祉，積極呼籲對岸正視兩岸和平並重啟海基海協兩會對話。在海基會年度預算遭大幅刪減的困難情況下，吳董事長仍快速因應調整業務運作，包括成功維持急難救助、文書驗證以及台商回台投資等各項核心業務不中斷，確保兩岸交流的穩定基礎。

梁文傑提到，吳董事長雖盡心盡力推動兩岸恢復對話，但最終未能成功，這足以證明其努力。此事再次證明，中共長期以來以政治前提來幹擾海基海協兩會的協商恢復。梁文傑更強調，這種情況自2016年蔡英文總統上任開始即已存在，與所謂的「敵對勢力」定義沒有關係。

海基會。（圖／翻攝自google map）

至於海基會董事長的接任人選，梁文傑強調，會依照海基會規章以及政府行政程序來處理繼任人選事宜，人選確定之後，本會將會對外說明，目前無法公開。

