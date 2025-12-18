即時中心／顏一軒報導

海基會董事長吳豊山今（18）日宣布請辭，任期至12月31日止。對此，總統府發言人郭雅慧回應，總統賴清德誠摯感謝吳董事長任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。





郭雅慧指出，吳董事長長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務；賴總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

她強調，賴總統肯定並支持吳董事長一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念；政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。





原文出處：快新聞／吳豊山請辭海基會董座 總統府發聲了

