吳豊山請辭海基會董座 賴清德肯定貢獻敦聘總統府資政

海峽交流基金會（簡稱「海基會」）今（18）日有重大人事異動，董事長吳豊山自請離職。對此，總統府發言人郭雅慧傍晚表示，賴清德總統肯定吳董事長完成階段性任務與貢獻，未來仍將借重其所長，敦聘吳豊山擔任總統府資政，協助提供政策建言。

海基會董事長吳豊山宣布請辭。（資料照／中天新聞）

吳豊山今日主持海基會董監事聯席會議，期間他宣布請辭董座一職，今天是他最後一次主持董監事聯席會議；上個禮拜五賴清德總統約見、徵詢他對海基會人事的意見，因為社會上都說下台的背影要漂亮，他體貼總統人事安排上的困難，所以他當場欣然同意讓賢。他工作到12月31號下午下台一鞠躬，因此今天利用這個機會，對全體董監事過去一年來的支持和指教表達最大的聲音。

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

對於吳豊山請辭，郭雅慧表示，賴清德總統誠摯感謝吳豊山董事長任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。

郭雅慧說，吳董事長長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務，總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）

郭雅慧強調，賴總統肯定並支持董事長一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

延伸閱讀

吳豊山請辭海基會董座接任人選是誰？陸委會：確定後再對外說明

向立院喊話財劃法 賴清德：再次討論創造雙贏

海基會重大人事變動 董事長吳豊山自請離職！