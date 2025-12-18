吳豊山請辭超反常？！王育敏：賴清德連海基會都想換成鷹派

海峽交流基金會董事長吳豊山今（18）日在董監事聯席會議上宣布請辭，任期將到12月31日。國民黨立委王育敏對此表示，海基會董事長過往都穩定做完任期，吳豊山突然辭職並不尋常，推測可能是某些言論或態度讓總統賴清德感到不滿，更有可能，連在海基會這個職位上都想換上鷹派人士。

海基會董事長吳豊山請辭。（資料圖／中天新聞）

王育敏在中天政論節目《大新聞大爆卦》中分析，海基會作為兩岸和平的重要橋樑，扮演民間對民間的溝通角色，如今吳豊山宣布辭職，顯示賴清德在兩岸關係上將採取對抗路線，連海基會這個重要的兩岸溝通管道都想換上鷹派人士。王育敏感嘆，若連海基會都要採取強硬立場，兩岸還有什麼空間和管道可以好好坐下來對話。

國民黨立委王育敏。（資料圖／中天新聞）

王育敏強調，海基會向來會找德高望重的人士擔任董事長，很少會中途更動，因此她認為吳豊山可能是在某些場合的發言或態度，讓賴清德感到不悅，才會出現這樣的人事變動。

吳豊山在董監事聯席會議致詞時透露，上週五賴總統約見他，徵詢對海基會人事的意見。吳豊山表示，因為都說下台背影要漂亮，他體貼總統在人事安排上的困難，所以當場欣然同意讓賢，工作到12月31日後下台一鞠躬。吳豊山也感謝全體董監事過去一年來的支持和指教，並對兩岸許多原本認識或不認識的人士，在這段期間主動好意協助他，表達由衷謝意。

