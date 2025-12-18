吳豊山請辭！海基會下任董座人選成焦點 陸委會回應了

即時中心／潘柏廷報導

海基會董事長吳豊山今（18）日下午宣布請辭董事長，且任期只到今年12月31日，消息一出受到各界關注，也讓外界好奇未來的人選究竟是誰。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑下午也回應了！

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；記者提問，吳豊山宣布請辭海基會董事長，請問政府是否已經有內定海基會董事長的人選？另，陸委會怎麼評價吳豊山短期內對兩岸關係的貢獻？

對此，梁文傑回應，陸委會很感謝吳豊山在任期間對兩岸交流業務的卓越貢獻，而吳豊山學養俱佳，歷任政府要職，擔任海基會董事長一年兩個月，而其任內心心念念人民福祉，呼籲對岸正視兩岸和平，然後重啟海基會、海協會的對話。

同時，梁文傑提到，吳豊山在海基會年度預算遭大幅刪減之下，快速因應調整業務運作、維持急難救助、文書驗證，以及台商回台投資等各項核心業務，保持不中斷不打折，這是兩岸交流的穩定基礎。





有關海基會董事長的繼任人選，梁文傑強調，陸委會會依照海基會規章及政府行政程序處理，人選確定後會，他們會再對外說明。

針對吳豊山所言推動兩岸對話「有努力，沒成功」一事，梁文傑則認為，這件事情證明吳豊山盡心盡力推動兩岸恢復對話，代表對方相當努力，但也這次證明中國用政治干擾海基、海協兩會恢復協商，這是從2016年蔡英文總統上任以來就是這個樣子，這和是否定義敵對勢力是沒有關係的。

最後，梁文傑也提醒，所謂敵對勢力是寫在《刑法》、《國安法》、《反滲透法》，這就是一個客觀的事實。

