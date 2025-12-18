吳豊山請辭！海基會董座接任人選是誰？陸委會：確定後再對外說明

記者盧素梅／台北報導

海基會董事長吳豊山今（18）日在董監事聯席會議上宣布請辭。（圖／海基會提供）

針對海基會董事長吳豊山今（18）日宣布，上周跟賴清德見面後決定請辭，任期到12月31日。對於吳豊山一年多來任期的評價？陸委會副主委梁文傑表示，非常感謝吳董事長在任期間對兩岸交流業務的卓越貢獻。至於海基會董事長的繼任人選，梁文傑表示，陸委會會依照海基會規章，以及政府證程序來處理，那人選確定之後，陸委會會對外說明。

海基會今天下午舉行董監事聯席會議，吳豊山表示，上周五總統賴清德約見，徵詢對海基會人事意見。他說，因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢，他將工作到12月31日下台一鞠躬。

對此，陸委會下午舉行例行記者會上，媒體詢問，吳豊山請辭，怎麼看他從去年11月到現在約13個月任期裡，對兩岸關係的貢獻？以及繼任人選？

梁文傑表示，陸委會非常感謝吳豊山在任期間，對兩岸交流業務的卓越貢獻。吳豊山學養俱佳，歷任政府要職，擔任海基會董事長1年2個月這段期間，他心心念念人民福祉，呼籲對岸珍視兩岸和平，然後重啟海基、海協兩會的對話。

梁文傑並指出，吳豊山在海基會年度預算遭大幅刪減之下，快速因應調整業務運作維持急難救助、文書驗證，以及台商回台投資等各項核心業務，保持不中斷、不打折，這是兩岸交流的穩定基礎。有關海基會董事長的繼任人選，陸委會會依照海基會規章，以及政府證程序來處理，那人選確定之後，陸委會會對外說明。

媒體追問，怎麼看吳豊山此時離開海基會的這個情況，相關人事變動的意義是什麼？還有，吳豊山剛剛說提恢復對話是他的首要職責，同時也承認跟中方的溝通是有碰壁的，而我方把對岸定位為敵對勢力後，外界會質疑說海基會能做的大減，陸委會怎麼看？

梁文傑表示，吳豊山的人事案，剛剛就已經說過了，人選等確定以後再對外說明。至於吳豊山推動兩岸對話，有努力但是沒有成功，這件事情就足以證明，其實吳豊山盡心盡力來推動兩岸恢復對話，他是相當的努力，但是也再次證明，就是中共它是用政治前提來干擾海基、海協的兩會恢復協商，那這個事情是從2016年蔡英文總統上任開始以來就是這個樣子，這個跟所謂的什麼敵對勢力不敵對勢力是沒有關係，陸委會強調所謂敵對勢力，它是寫在我們的刑法之中，也寫在我們的國安法和反滲透法裡面，那個就是個客觀的事實。

