吳豊山辭海基會董事長！她推測原因：不尋常

▲海基會董事長吳豊山宣布請辭，任期僅14個月。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 海基會董事長吳豊山今（18）日在董監事聯席會議上宣布辭職，任職至今年12月31日。對此，國民黨立委王育敏直言，因過去海基會董事長都是穩穩做完任期，此事並不尋常，恐是哪句話或態度，讓總統賴清德不開心。

吳豊山今日在董監事聯席會議致詞時透露，上周五賴清得約見，徵詢對海基會人事意見，「因為都說下台背影要漂亮，我體貼總統人事安排上的困難，所以我當場欣然同意讓賢。我工作到12月31日下台一鞠躬」，在過去這段時間，兩岸很多原來認識或不認識的人士，主動好意幫他的忙，也表達由衷謝意。

王育敏今日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，作為兩岸和平的橋樑，海基會是非常重要的民間對民間組織，如今董事長吳豊山宣布辭職，可見賴清德在兩岸關係上，決定對抗到底，連海基會這麼重要的溝通橋梁跟管道，都想換上鷹派的人，兩岸還有什麼可以好好坐下來談的空間跟管道呢？

王育敏指出，海基會董事長向來都是找德高望重的人士任職，並且穩穩做完任期是常態，很少有更動，因此吳豊山辭職的訊息不尋常，恐怕是說了哪句話或態度，讓賴清德不開心。

