吳豊山辭海基會董事長 王育敏喊「不尋常」推測可能原因

海基會董事長吳豊山今（18）日在董監事聯席會議上宣布辭職，任職至今年12月31日。對此，國民黨立委王育敏認為，此事並不尋常，因過去海基會董事長都是穩穩做完任期，恐是哪句話或態度讓總統賴清德不開心。

王育敏今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，海基會董事長扮演兩岸和平的橋樑，是非常重要的民間對民間組織，如今吳豊山宣布辭職，顯見賴清德在兩岸關係上將對抗到底，連海基會這麼重要的兩岸溝通橋梁跟管道，都想要換上鷹派的人；王感嘆表示，若連海基會都要戰，兩岸還有什麼可以好好坐下來談的空間跟管道呢？

王育敏進一步表示，這樣的訊息並不尋常，因為向來海基會董事長都是穩穩做完任期，這是常態，且海基會向來會找德高望重的人士當董事長，很少會去動他，因此認為吳恐是說了哪句話或態度讓賴清德不開心。

吳豊山今在董監事聯席會議致詞時透露，上周五賴總統約見，徵詢對海基會人事意見，吳說「因為都說下台背影要漂亮，我體貼總統人事安排上的困難，所以我當場欣然同意讓賢。我工作到12月31日下台一鞠躬」；吳也感謝全體董監事過去一年來的支持和指教，並為此表達最大的謝意，強調在過去這段時間，兩岸很多原來認識或不認識的人士，主動好意幫他的忙，也在這裡表達由衷謝意。

