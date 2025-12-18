吳豊山辭海基會董事長 賴清德聘為總統府資政：肯定追求兩岸和平理念

記者劉秀敏／台北報導

海基會董事長吳豊山。（圖／海基會提供）

海基會今（18）日下午召開董監事會議，董事長吳豊山在開場致詞時宣布請辭董事長一職。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德誠摯感謝吳豊山任內付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

吳豊山今日在董監事會議致詞時表示，上週五獲賴清德約見，徵詢對海基會人事意見，「因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢」，宣布將在12月31日下台一鞠躬。

廣告 廣告

針對海基會人事案，總統府發言人郭雅慧今日表示，總統賴清德誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。

郭雅慧指出，吳豊山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧強調，賴清德肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

更多三立新聞網報導

男造謠「砸80億歐元換蕭美琴演說」北院裁定不罰 外交部：無法接受

首度實彈射擊！Altius-600M攻擊型無人機操演 顧立雄親赴陣地視導

藍白出招彈劾卓榮泰 媒體人酸「有直線不敢走」：怕什麼大家都知道

民眾黨提立院延會至1/31！協商「15分鐘破局」 明天院會或將表決

