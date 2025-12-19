吳豊山辭海基會董座 傳由他接棒！謝長廷可望掌台日關係協會會長

海基會董事長吳豊山昨（19）日宣布請辭，傳出府院高層屬意由台日關係協會會長蘇嘉全接任海基會董事長，而曾任8年駐日代表的總統府資政謝長廷，則可望出任台日關係協會會長。

謝長廷自2016年至2024年擔任駐日代表，長期深耕台日關係，並於上月3日獲日本天皇親授最高榮譽「旭日大綬章」，成為首位獲此殊榮的台灣駐日代表。

謝長廷當時在臉書發文表示，這份榮耀並非個人功勞，應該歸功於很多人的努力，也不是台灣單方面的努力就能達成，而是長年互信與合作的成果，「我的心情是代表大家受勳，感到非常光榮，也感謝一直支持我的朋友們，今後也會繼續為台日友好做出奉獻」。

廣告 廣告

據《中央社》報導，知情人士指出，若由謝長廷接掌台日關係協會，有助進一步深化台日雙邊關係，特別是在日本首相高市早苗堅定捍衛民主自由、支持台日攜手打造排除中國干預的「非紅供應鏈」背景下，亦期待深化在半導體、人工智慧與經濟安全保障等領域的合作。

至於現任台日關係協會會長蘇嘉全，知情人士表示，隨著海基會董事長吳豊山請辭，不排除將新任海基會董事長人選與台日關係協會會長異動做連動考量。

台日關係協會會長蘇嘉全蘇嘉全傳將接掌海基會。（資料照，劉偉宏攝）

更多風傳媒報導

