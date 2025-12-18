吳豊山辭海基會董座！蘇嘉全可望接棒 謝長廷傳接台日關係協會會長

海基會董事長吳豊山昨天主持海基會第十二屆董監事會第九次聯席會議，宣布請辭，將在今年底下台。記者蘇健忠／攝影

海基會董事長吳豊山昨天宣布請辭，任期到今年十二月卅一日，丟下兩岸人事震撼彈。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出；總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政。而據了解，新任海基會董事長人選可望由立法院前院長、現任台日關係協會會長蘇嘉全出任。

昨天下午海基會舉行第十二屆董監事會第九次聯席會議，海基會在上午罕見發出「重要採訪」通知，預料吳豊山將有重要談話，下午會場播放的背景音樂「你怎麼捨得我難過」、「愛上一個不回家的人」等憂傷歌曲，已預為下台先做鋪陳。

吳豊山致詞時指出，這是最後一次主持海基會董監事會議。他透露上周五（十二日）賴總統約見，徵詢對海基會人事意見，他體貼總統人事安排的困難，「因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢」。

陸委會副主委梁文傑表示，陸委會非常感謝吳董事長在任期間對兩岸交流業務的卓越貢獻。吳豊山是去年十一月接替涉案請辭的鄭文燦，至今不到一年兩個月。賴總統去年五月就職後，已歷經李大維、鄭文燦、許勝雄（代理）、吳豊山四位董事長，如今即將迎來第五位，如此密度為歷任總統所僅見。

拋苦口良藥 盼兩岸交流

吳豊山昨天並發表長篇談話，詳述自己任內「三個階段」的作為，並披露了與對岸海協會的傳話管道往來情況，曾經想在七月率團訪問大陸未能成行，他最後拋出「苦口良藥、逆耳忠言」，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸間高貴的政治情操進而人民至上，和平至上，交流對話至上。呼籲兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

郭雅慧強調，總統肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

據了解，蘇嘉全可望接掌海基會。民進黨人士說，蘇嘉全在卸任總統府秘書長後，高層在二○二一年確實曾徵詢過其擔任海基會董事長意願，後來因故未成，蘇嘉全曾在總統大選中操盤社會力、百工百業，與兩岸台商系統熟識，對海基會業務職掌有一定熟悉度。

蘇嘉全若出任海基會董座，其台日關係協會會長職務，則傳出可能由駐日前代表謝長廷接棒。黨內人士表示，謝長廷熟稔對日事務，若出任台日關係協會會長，相信能很快上手。

