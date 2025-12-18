吳豊山辭海基會董座 賴清德聘任總統府資政

▲海基會董事長吳豊山宣布請辭，總統府表示盼未來持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政。（圖／海基會提供）

[NOWnews今日新聞] 海基會今（18）日召開董監事會議，過程中董事長吳豊山致詞強調是最後一次主持董監事聯席會議，坦言上週總統賴清德約見徵詢其對於海基會人事意見，「社會都有下台的身影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，欣然同意讓賢」，此番話也引發熱議。對此總統府表示，總統誠摯感謝董事長任內承擔任務、推動會務及服務國人付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻，未來盼持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政。

有關海峽交流基金會人事案，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德誠摯感謝董事長任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。董事長長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務，總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧強調，總統肯定並支持董事長一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

