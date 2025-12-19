吳豊山辭海基會遭中方「已讀不回」 綠委盼兩岸能溝通

台北市 / 綜合報導

海基會董事長吳豊山宣布請辭海基會董事長職務，目前傳出人選可能由台日關係協會會長蘇嘉全接任。不過，吳豊山表示自己數度遭到對岸已讀不回，民進黨立委也喊話希望兩岸能溝通。

時任海基會董事長吳豊山(12.18)說：「對全體董監，是過去一年來的支持和指教，表達最大的謝意。」深深一鞠躬，海基會董事長吳豊山，昨(18)日宣布請辭同意讓賢，更透露自己過去被中方已讀不回。

時任海基會董事長吳豊山(12.18)說：「正式傳訊海協會，嚴明本人，將於近期內率團前往東管，海協會迄今，已讀不回。」

想率團赴中沒有下文，吳豊山並指出在任期間，透過中間人傳話，希望可以見到中國海協會長張志軍，釐清九二共識的爭議，後來傳話管道，以理解他用心良苦「九二共識」，沒有再釐清的必要。

立委(國)王育敏說：「要辭職的時候他在記者會上面講的話，我覺得他是真正為兩岸的和平，作為一個海基會的董事長，他講出了真心話。」

隨著吳豊山將於12月31日卸任，現在傳出新事長將由台日關係協會會長蘇嘉全接任，至於台日關係協會會長職位，傳出將由長期經營台日關係的謝長廷接任。

立委(民)賴瑞隆說：「尊重他的政治的思考，但是我們也希望，未來任何新的人選上任之後，中共能夠審慎思考，能夠讓兩岸盡速的恢復協商。」隨著海基會董事長位置更動，台日關係協會會長也可能一併調整，蘇嘉全以及謝長廷人事案，就看何時會正式公布。

