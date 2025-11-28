吳豊山、羅文嘉將率團出訪新加坡？海基會：人員、方案都未定

海基會副秘書長兼發言人黎寶文。李佳穎攝



媒體報導，亞洲台灣商會聯合總會（亞總）理監事會議將於12月8日在新加坡舉辦，海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉將率團出席，不過，海基會發言人、副秘書長黎寶文透露，行程與人員都尚在評估階段，尚未定案。

亞總理監事會將於新加坡進行，而新加坡由於一貫對中立場，恐怕不允許僑委會委員長徐佳青前往出席，亞總遂邀請兼有民間身份的海基會前往。不過，黎寶文表示，這是亞總循例邀請海基會，也沒有與其他部會踩線。

黎寶文說明，美中戰略對抗的不確定性非常高，中國內部經濟環境也不斷變化，因此在中國的台商希望多角化經營以分散風險，海基會近年的工作在於建立中國台商與世界各地台商的連結，並與亞總保持密切的聯繫，雙方也都覺得就是可以互利互惠 ，甚至是有共同合作發展企業的一個機會。

黎寶文表示，這次亞總是循例邀請海基會官員出席他們的年會，去（2024）年在馬來西亞舉辦時便邀請羅文嘉前往，今（2025）年也是照常邀請，他坦言內部還在討論、評估，並與對方協調出席成員與行程。目前預計會以論壇形式邀請在中國的台商與亞總共同出席討論。

媒體另指出海基會的作為有「踩線」僑委會、對陸委會「先斬後奏」的嫌疑，黎寶文也解釋，海基會跟陸委會都有充分的溝通，沒有先斬後奏的情況，且前往東南亞國家的業務不只涉及陸委會，還有與其他部會密切討論與聯繫，這是政府整體的方向與任務。

