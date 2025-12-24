吳豊山「被請辭」內幕曝光！傳為幫謝長廷安排新職

海基會董事長吳豊山宣布請辭，據了解將由台日關係協會會長蘇嘉全接任，而前駐日代表謝長廷則將接任台日關係協會會長。知情人士透露，謝長廷11月獲日本政府授予「旭日大綬章」，這是日本授勳制度中的崇高榮譽，賴清德希望謝長廷在對日工作上能繼續發揮，為了將謝長廷安排至對日相關位置，必須連動調整人事，因此謝長廷才是這次人事調整的關鍵。

吳豊山請辭海基會董事長一職（攝自中天新聞）

根據《中國時報》的報導，知情人士強調，吳豊山接任海基會董事長時就提到他年事已高，隨時可以接受賴清德安排。賴清德這次進行人事調整相當尊重吳豊山，是先與吳談妥後才找蘇嘉全，況且不論用誰，兩岸政策最大決策權在總統。該人士認為，目前兩岸關係是「沒有期待的平衡」，不管找誰當海基會董事長，兩岸關鍵都在賴總統。

知情人士直言，兩岸目前態勢是「不用挑釁，也不用相信他們對我們有多好」，只要相安無事就好。啟用蘇嘉全接掌海基會，並非民進黨對兩岸政策要走不同路線，面對大陸就是聯合美、日抗中。以蘇嘉全過去經營組織的能力，未來應能與台商良好互動。

相關人士說，在野黨都以為兩岸關係冷淡，海基會沒在做事，連大樓辦公室出租都可以拿來罵，其實海基會每天都忙著處理兩岸人民的生老病死、急難救助、親屬權利義務等，只是有些人刻意視而不見。

謝長廷預料將接任 台日關係協會會長（攝自謝長廷臉書）

吳豊山日前曾表示，對岸另一管道傳話來，說如果不要「九二共識」，請我方提出新共識，而他曾多方努力但不得要領。此段發言被解讀為兩岸關係陷入膠著的問題出在賴政府。知情人士解釋，2024年4月第2次馬習會，大陸領導人習近平拋出「中華民族」就是對賴清德喊話，但內行人都知道，我方立場不可接受「中華民族」用語，若要有新共識也必須雙方對等溝通，「何來吳建議，賴不接受的說法？」

海基會固定每年舉行4次董監事會議，分別在3月、6月、9月和12月。吳豊山表示，他工作至12月31日為止。要任命新一任董事長，須召開臨時董監事會決定。據了解，海基會相關單位尚未接到開會通知，將待收到通知後，啟動辦理開會程序。

