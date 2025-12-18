吳豊山「逆耳忠言」喻兩岸開戰是火車對撞 賴清德敦聘為總統府資政

吳豊山卸任海基會董事長後，賴清德敦聘為總統府資政。（海基會提供）

吳豊山今天在董監事會議宣布請辭海基會董事長，還留下「逆耳忠言」發言期盼兩岸和平。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統賴清德未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野，「賴清德肯定並支持吳董事長一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念」。

吳豊山在董事會宣布辭任，致詞形容這段內容「苦口良藥、逆耳忠言」，強調戰爭一直是人類最可怕的夢魘，應該避免、也絕對可以避免的人類大患。他點出兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部問題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列在全球前段班，其實也不是那麼小，接著語重心長指出：「兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。」

對於吳豊山讓賢卸任，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德誠摯感謝吳董事長任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。郭雅慧指出，吳董事長長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務，「總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野」。 郭雅慧強調，賴清德肯定並支持吳董事長一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。





