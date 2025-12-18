吳豐山宣布請辭曝「兩岸對話阻礙」 梁文傑：證明中共用政治前提進行干擾

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

海基會今（18）下午召開董監事會議，海基會董事長吳豊山無預警宣布，已向總統賴清德請辭，將在今年底正式辭去職務，在任僅13個月，引發關注。對此，陸委會副主委梁文傑表示，繼任人選將依海基會規章處理，待新人事確定會再對外說明。他也說，感謝吳豊山積極推動兩岸恢復對話，但也再次證明中共用政治前提阻擋海基、海協兩會恢復協商。

陸委會今日召開例行記者會。梁文傑回應媒體提問表示，非常感謝吳董事長在任期間，對兩岸交流業務的卓越貢獻。（資料照）

陸委會今日召開例行記者會。梁文傑回應媒體提問表示，非常感謝吳董事長在任期間，對兩岸交流業務的卓越貢獻。吳董事長學養俱佳，擔任海基會董事長一年兩個月期間，心心念念人民福祉，呼籲對岸正視兩岸分治，維護兩岸和平，重啟海基海協兩會的對話。

梁文傑提及，吳董事長在海基會年度預算遭大幅刪減之下，快速因應調整業務運作，維持急難救助、文書驗證，以及台商回台投資等各項核心業務，保持不中斷、不打折，這是兩岸交流的穩定基礎。

關於海基會董事長的繼任人選，梁文傑說明，後續將依照海基會規章及政府行政程序來處理，人選確定後，會再對外說明。

至於吳豐山發表卸任致詞時提到，他上任後曾向對岸釐清「中華民國在『九二共識』中的位置」，對方不僅只回答異中求同、擱置爭議，甚至回覆沒有必要再釐清，更遭海協會已讀不回。

梁文傑說，吳董事長推動對話，有努力但沒有成功，這件事情足以證明，吳董事長是盡心盡力在推動兩岸恢復對話，也再次證明，中共是用政治前提來干擾海基、海協的兩會恢復協商。

