吳豐山請辭海基會董事長 賴清德馬上邀他任總統府資政

針對海峽交流基金會人事案，總統府發言人郭雅慧今（18）日表示，總統賴清德誠摯感謝吳豐山董事長任內承擔重要任務，推動會務並服務國人，並肯定其已完成階段性任務與相關貢獻。未來總統仍將持續借重其專業與經驗，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧指出，吳豐山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具備深厚經驗與專業，任內亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務，並持續強化為民服務功能，相關表現獲得總統肯定。

郭雅慧強調，總統肯定並支持吳豐山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向並未改變，未來仍將秉持對等尊嚴原則，持續維護台海和平穩定。

郭雅慧也表示，政府支持海基會依法依規持續辦理各項交流服務，並協助民眾處理相關事務，確保既有機制與服務不中斷，持續發揮功能。

