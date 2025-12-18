吳豐山請辭海基會董事長 賴清德馬上邀「擔任總統府資政」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

海基會董事長吳豐山今（18）日無預警宣布，他已向總統賴清德請辭，將在年底正式卸任，任期僅13個月。對此，總統府稍早表示，感謝吳董事長在任內的付出，總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

海基會今日下午突發布「重要採訪通知」，表示將舉行董監事會議，而吳豐山也在會後發表談話，他表示，今天是他最後一次主持董監事聯席會議。總統上週五約見，徵詢對海基會人事意見，「因為都說下台背影要漂亮，所以他當即欣然同意讓賢」。

總統府發言人郭雅慧今日表示，總統誠摯感謝吳董事長任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。吳董事長長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧強調，總統肯定並支持吳董事長一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

