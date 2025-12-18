吳豐山請辭海基會董座 賴清德敦聘擔任總統府資政

海基會董事長吳豊山（左）請辭後，陸委會將依法提出繼任人選。資料照片



海基會董事長吳豊山今（12/18）日於海基會第12屆董監事會第9次聯席會議中正式請辭，任期將至12月31日結束。統府發言人郭雅慧今表示，總統賴清德誠摯感謝吳豐山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，將繼續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧表示，賴清德肯定吳豐山完成階段性任務與貢獻。她指出，吳豐山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。

郭雅慧強調，賴清德肯定並支持吳董事長一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

陸委會副主委兼發言人梁文傑也表示，董事長的繼任人選將依照海基會規章以及政府行政程序來處理，人選確定之後將再對外說明。

吳豊山今日在董監事聯席會議中表示，經總統賴清德約見並徵詢對海基會人事意見，秉持「下台背影要漂亮」，因此欣然同意讓賢，將工作至12月31日。對此，梁文傑表示，董事長的繼任人選將依照海基會規章以及政府行政程序來處理，人選確定之後將再對外說明。

梁文傑認為，吳豊山在任職的13、14個月期間，心心念念人民福祉，呼籲對岸正視兩岸和平，並盡心盡力推動重啟海基會與海協會兩會之間的對話，這番努力最終並未成功，正凸顯了中共以政治前提干擾兩會恢復協商。

梁文傑另指出，自前總統蔡英文於2016年就任以來，兩會互動受到中共干擾，但海基會尤其在今年度預算大幅遭刪減的狀況下，快速因應調整業務運作，並維持急難救助、文書驗證、台商回台投資等核心業務保持不中斷、不打折。

