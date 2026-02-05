吳越王錢弘俶「納土歸宋」：不戰而降換百年和平，他為何選擇亡國？

大陸中心／唐家興報導

錢弘俶、納土歸宋、吳越國滅亡，這三個關鍵詞，交織出五代十國最少血腥、卻最動人的歷史轉折。太平興國三年（978年），吳越國最後一位君主錢弘俶，主動進京上表獻地，將兩浙十三州、八十六縣及五十五萬餘戶一併歸順宋廷。這場「納土歸宋」沒有戰火屠城，只有錢弘俶對百姓的深情與清醒，徹底改寫了江南的命運，讓繁華得以延續。

那一天，吳越國在名義上消失了，但千萬人的家園保住了。

【不是兵敗投降，而是提前為百姓關上戰爭之門】

汴梁城的街道上，沒有戰俘的哀嚎聲，也沒有戰勝者的劫掠。錢弘俶並非被鐵索押解，而是神色從容地走入朝堂。他帶來的禮物，不是充滿煙硝的戰書，而是清點詳實的州縣地圖、戶籍與兵額名冊。

這不像是一個政權的崩潰，反而更像一場深思熟慮的「資產交接」。在宋軍鐵騎尚未踏入國境、吳越仍有一戰之力時，錢弘俶選擇主動切斷戰爭的可能性。他心裡明白，真正令人恐懼的不是王朝覆滅，而是兩浙百姓被捲入漫長的拉鋸戰。江南水網密布，一旦戰火點燃，水利工程與安穩生活將瞬間瓦解，他寧可背負「亡國之君」的名號，也不願看百姓流離失所。

【經歷宮廷政變：見識權力無情，更懂守護和平】

錢弘俶的即位，本就是一場充滿變數的意外。後晉天福十二年（947年），內牙軍將領胡進思發動政變，軟禁了原任君主錢弘倧，擁立錢弘俶繼位。這場不見血的奪權，讓年輕的錢弘俶深刻體會到權力動盪對國家的破壞。

即位後，他迅速清理政變核心人物、分散兵權，這並非為了鞏固個人威權，而是為了避免內亂再次發生。這段經歷形塑了他的治國路線：不爭霸、不逞強，因為他知道，守住江南的一方安穩，比個人在歷史上的強者虛名更重要。

錢弘俶圖像。（圖／翻攝自百度百科）

【南方局勢劇變：看準統一大勢，替萬民求取退路】

隨著大宋王朝完成北方整合，南方割據政權的生存空間迅速縮減。宋軍滅南唐、平閩地，統一的節奏已不允許旁觀。太平興國二年，錢弘俶入朝受封，看似風光無限，實則已清楚感受到局勢的沉重壓力。

當平海軍節度使獻地後，南方已無緩衝空間。錢弘俶曾試圖請求解除王號，只求能平穩退場，但在歷史的齒輪前，他明白路已走到最後。在「死守王權」與「保全萬民」的十字路口，他毅然選擇了後者。他放下的不只是權杖，更是那份可能導致生靈塗炭的執念。

【吳越亡了：江南繁華依舊，他是最清醒的計算者】

太平興國三年五月，吳越正式併入宋朝版圖。十三州、八十六縣整體交接，百姓不必逃難，只是換了年號繼續生活。在那個戰亂頻仍、動輒屠城的年代，這樣的和平結局極為罕見，甚至被後世視為政治交接的典範。

錢弘俶失去了國家，卻用自己的名譽替兩浙百姓擋下了兵災。從王權的角度看，他是亡國之君；但從民生角度看，他卻是少數能清醒計算到最後一刻、為了大義而選擇放手的智者。吳越王朝終結了，但江南沒有破碎，這正是錢弘俶留給歷史最安靜、也最沉重的一次選擇。

