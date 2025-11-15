吳軒慧《Re: Milieu／書寫遷徙：風景之書》 宜蘭市圖盛大開展

宜蘭市立圖書館在城東藝廊推出新檔期藝術展覽《Re: Milieu／書寫遷徙：風景之書-吳軒慧個展》。舉辦開幕式，此展以藝術家吳軒慧(右五）的創作為核心，透過對自然、氣候與地緣環境的凝視，探討人與風景、文化與遷徙之間的深層連結，感受那份持續流動的風景。（記者董秀雲攝）

宜蘭市立圖書館於十一月二日至十二月廿九日在城東藝廊推出新檔期藝術展覽《Re: Milieu／書寫遷徙：風景之書-吳軒慧個展》。於今（ 十五）日上午舉辦開幕式，此展以藝術家吳軒慧的創作為核心，透過對自然、氣候與地緣環境的凝視，探討人與風景、文化與遷徙之間的深層連結，她以水墨的韻律、書法的節奏與抽象的線條語彙，串起不同時期的創作思維，邀請觀者在凝視之間，感受那份持續流動的風景。宜蘭市公所秘書何明憲代表市長陳美玲接受藝術家吳軒慧墨寶「般若波羅蜜多心經」大悲咒給予市公所珍藏，法鼓山退居方丈和尚果東大法師贈送聖嚴法師墨寶：大願有力」及「大寶山」給藝術家吳軒慧結緣，獻上深深的祝福。華芃大學校長李天任、教務長簡江儒、佛教藝術學系主任陳俊吉、市代唐正忠、宜蘭市立圖書館長李玉惠、策展人林耀南共同出席。

此次個展匯聚吳軒慧老師多年行走於不同地景之間的創作成果，以身體感知世界、以藝術回應現實的心靈札記，老師的創作源於對自然與氣候變遷的持續關懷，在旅居法國期間，關注從自然延伸至地緣政治、環境議題與跨文化遷徙，返臺後，她將這些經驗與臺灣城市發展與生態變遷的現實融合，化為一種詩性的空間感。

宜蘭市公所表示，此次展覽充滿細膩且深刻的藝術語彙，回應當代社會的變遷與環境課題，透過藝術家的獨特視角，觀眾得以重新審視人與自然之間的連結。誠摯邀請市民朋友於展期間走入展場，讓作品成為一面映照土地與自我關係的鏡子，讓藝術成為城市中最柔軟、最深刻的風景。

《Re: Milieu／書寫遷徙：風景之書》蘊含深意：「Re:」如同一封信的開端，象徵回應與邀請；而「Milieu」則指涉個體與環境共生的場域，一種溫柔的存在狀態。老師藉此提出提問：當代藝術如何回應現實？又如何在變動的世界裡，重新理解自身的位置？在她的作品中，「書寫」是一種存在的痕跡，是對風景的傾聽與記錄；而「風景之書」則讓風景成為可閱讀的文本，承載著文化、政治與情感的多重脈絡。

華芃大學校長李天任表示，吳軒慧老師以美術的專精建立在國家藝術夢想，從法國留學回台灣思念故鄉是根的感覺，在華芃大學任教，畫作很厲害，不是清楚的結構，而是能表達多方的接觸，也是對社會關懷，在藝術上發光發熱。

城東藝廊策展人林耀南表示；吳軒慧的作品把書寫、墨韻和風景融合在一起，像是一種慢慢生成的「風景日記」，我們看到的不是某個山水，而是藝術家在風景中的呼吸、節奏和心境，她用筆觸把記憶、感知、文化拼湊起來，讓傳統山水有了新的當代語言，吳軒慧個展展出作品廿二件，件件精采可期。這是一場關於自然、時間與心靈的對話；也是藝術家以筆為舟，航行於風景之書的靜謐之旅。