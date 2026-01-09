吳速玲找伴不再婚嘆17歲兒戀愛腦

吳速玲9日出席時尚開幕活動。（池宗玲攝）

與曹格離婚近4年的吳速玲，去年6月被會算命的好友預測「11月會出現新桃花」。她9日出席百貨公司的電商實體概念店開幕記者會，抱怨：「超不準！我一直亂猜想是誰，結果都不是。」

目前仍單身的她笑說，身邊好友都會幫忙介紹，但就是沒有遇到來電的人，也直言完全沒有再婚念頭。另一半條件？吳速玲說，一定要合得來、有共同話題，「很多朋友都推薦弟弟，所以我有往下修了，我現在46歲，對方36歲到56歲都可以，26歲就不行了啦，會沒辦法溝通」。

廣告 廣告

吳速玲昨爆料17歲、身高176公分的兒子Joe是戀愛腦，「他很誇張，我現在體會『兒子交女友就是別人的』這句話，我有時真的白眼翻到後腦勺」。她笑言，Joe的女友是韓國人，小情侶幾乎每個月都要慶祝紀念日，有次要紀念交往100天，聊天聊到凌晨，要求吳速玲不要催促他睡覺。

她昨也提到15歲女兒Grace熱愛藝術，現階段把重心放在自己，「她是一個很特別的女孩子，不喜歡被關注，個性也很ㄍㄧㄥ；她晚交男友也好，因為她很黏我，我已經讓出去一個（兒子）了」。她跟孩子們說過，世界很大應該多出去看看，如果想結婚，最少要等26歲或經濟穩定再打算。