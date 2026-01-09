吳速玲離婚曹格4年曝擇偶心聲 爆17歲帥兒戀愛腦「狂翻白眼」

吳速玲出席品牌活動。(記者林欣穎攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕吳速玲與曹格離婚近4年，今(9)日她出席日本二手精品品牌快閃店，受訪分享今年會著手於健康養生的研發上，而談及一雙兒女她抱怨起17歲兒子根本是戀愛腦，直呼看兒子談戀愛自己白眼都要翻到後腦勺，「真的體會到『兒子交女友就是別人的』這句話。」

吳速玲育有一雙子女Joe與Grace，吳速玲提到兒子交了韓國女友，儀式感滿滿的他幾乎每個月都有名目可以慶祝，有次還特別叮囑媽媽別催他去睡覺，「他說那天是他們交往100天，要聊天到過午夜，我白眼都要翻到後腦勺。」她也說有建議兒子不要太早婚，至少經濟條件要先穩定，而且世界很大，可以多看看。

廣告 廣告

吳速玲笑曝兒子是戀愛腦。(記者林欣穎攝)

至於兒女們有沒有想進演藝圈？吳速玲認為進不進無所謂，女兒Grace生活相對低調，將重心都放在藝術創作上，她透露女兒還沒交男友，「這樣也很好，她很黏我，我已經讓出去一個(指兒子)了！」

吳速玲去年算命時被說11月會有好桃花，吳速玲今則無奈直呼很不準，提到自己擇偶的年齡已經有下修到36歲，笑說自己如今的範圍已經開得很廣，「朋友一直有在幫我介紹，但我沒有感覺，不想委屈將就。」她也坦言現在不想找結婚對象，只要相處得來就好。

【看原文連結】

更多自由時報報導

妳是我的眼！蕭煌奇神秘老婆被野生捕獲 原來是短髮正妹

蔡依林大動作反擊抹黑！挨告對象竟是《星光》女歌手

恭喜！49歲蕭煌奇拋出震撼彈 閃電宣布結婚

天后力挺天后！蔡依林騎巨蟒太炸裂 釣出凱蒂佩芮朝聖

