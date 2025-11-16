吳釗燮以同款圖卡回嗆中方 狠酸林劍是「中共垃圾話發言人」

[Newtalk新聞] 中國外交部發言人林劍日前在社群平台X宣稱「中國愛好和平、重信守義」，並以深紅圖卡威嚇「任何挑戰中國者都會頭破血流」。對此，我國國安會秘書長吳釗燮今（16）日直接以相同版型回敬，痛批中國行徑「就是霸權主義」，更署名「中國垃圾話發言人（PRC Trash-Talk spokesperson）」，強烈反擊。





林劍14日透過X發布大外宣貼文，先自我標榜重視和平，話鋒一轉卻強調「對主權與領土完整絕不妥協退讓」，並以英文圖卡嗆稱「阻撓中國統一者必遭迎頭痛擊，必在14億中國人民鋼鐵長城前碰得頭破血流」，語帶恐嚇意味濃厚。

吳釗燮今日不僅引用該貼文，更以相似視覺風格製作圖卡反嗆，指出中國一邊口稱和平，一邊威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「完全是霸權主義的真面目」。





此波社群交鋒，被視為台灣罕見以平行溝通方式在國際平台直接回擊中國外交官，也再次凸顯中國在區域擴張行徑與所謂「愛好和平」的矛盾。

