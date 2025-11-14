吳釗燮妻投書替先生抱屈! 林佳龍也駁"內鬥":他很好相處

政治中心／綜合報導

週刊報導國安會祕書長吳釗燮，與外交部長林佳龍，為爭主導權爆內鬥與不合，吳釗燮太太蘇如玉更投書媒體，直言先生不是歹逗陣的人，不會背骨到跟媒體放話傷害自己人，外交部長林佳龍也澄清，吳釗燮人很好相處，兩人常並肩作戰處理重大事務，是最好的台灣隊隊員。

外交部長林佳龍：「（部長覺得釗燮秘書長是好相處的人嗎），是啊對啊我們都很常在一起，一個禮拜大概開會，我想幾乎是很多次。」





週刊報導林佳龍與吳釗燮為爭權不合，林佳龍受訪澄清兩人關係很好。（圖／民視新聞）

大讚國安會祕書長吳釗燮"厚鬥陣"，外交部長林佳龍會這麼說，全因為週刊報導他與吳釗燮為爭主導權，傳出內鬥與不合，吳釗燮太太蘇如玉甚至投書媒體，為先生抱不平。





蘇如玉指出，上週看到電視藍營政論節目，談論CNN關於林部長紐約行錯假報導，名嘴稱是吳釗燮放話，這是莫大冤枉，他6年外長任內，接受外國媒體專訪320次，每次都是為台灣發聲，有人卻用涉外人士之名放話，她直言吳釗燮不是不尊重體制的人，也不會背骨到三番兩次去跟特定媒體放話，傷害自己人，蘇如玉強調吳釗燮至今沒現身，是認為清者自清，沒必要為媒體創造話題、為自己創造聲量，自己寫這篇文也不是幫先生討拍，而是已經看到眾口爍金的可怕，重申先生不是一個「歹鬥陣」的人，他為國家大事會馬上處理、反擊，對於自己的事反而毫不在意，真是皇帝不急，急死太監。

立委（國）徐巧芯：「面對你跟林佳龍到底合不合的爭議，你是沒有嘴巴喔？，你是不會自己講話喔？，為什麼要叫你太太出來說呢？。」

外交部長林佳龍：「我跟吳釗燮秘書長，我們非常熟識，而且長期合作很有默契，也希望大家能夠支持，我們外交和國安團隊，不要去擴散有一些不實的報導，也會影響外交工作者士氣，跟我們國家形象，在很多重大事務上並肩作戰，我們都是最好的台灣隊隊友。」

澄清再澄清，林佳龍強調兩人都是TeamTaiwan隊員，要將人事不合傳聞傷害降到最低。

