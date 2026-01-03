吳釗燮怒斥中共肉搜沈伯洋「病態又噁心」！國安人士示警跨國鎮壓

民進黨立委沈伯洋。 圖：蕭依岑/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國官媒色彩濃厚的臉書粉絲專頁「兩岸頭條」、「今日海峽」昨竟公然發布貼文，附上衛星空照圖與街道圖，標記民進黨立委沈伯洋的私人住所與工作地點。對此，國安會秘書長吳釗燮今（3）日痛批，中共是一個病態又噁心的政權，必須受到強烈譴責。

中國對台認知作戰手法再度翻新，中國標記沈伯洋的住所，已經不是單純的新聞報導。國安人士指出，這是國際正高度重視的「跨國鎮壓」中「數位人肉搜索」（Doxing）的類型，亦即意圖透過揭露個人隱私製造恐懼。這種由國家機器主導、利用國際社群平台進行的「跨國鎮壓」手段，已引發政府與各界的高度注意。

吳釗燮透過社群媒體X發文直言，中共是一個病態又噁心的政權，其官媒在Facebook 頁面上公開沈伯洋的個人私密資料，這種跨國鎮壓的行為已經超越任何社會所能容忍的底線。他認為，Meta 公司必須將該內容下架，且中國必須受到強烈譴責。

吳釗燮甚至再發第二篇文指出，給那些還不了解的人：X 與 Facebook 在中國都是被禁用的。然而，這個共產政權卻經營官方帳號，純粹是為了對台灣發動資訊戰。他痛批，「當我形容中共政權『噁心又病態』時，我已經說得很客氣了。」

國際法學者分析，中國這樣的行為嚴重違反了《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》中關於「私生活、家庭、住宅不得任意干涉」的普世規範。當一個國家利用其宣傳機器，針對另一個民主國家的民選議員進行這種「肉搜」式的操作時，這便構成了數位時代的「跨國鎮壓」（Transnational Repression），即威權政府將其控制手段延伸至境外，試圖讓異議者噤聲。

據公開資訊顯示，「今日海峽」隸屬於福建省廣播影視集團（福建東南衛視），是中國操作對台認知戰的主要基地，由中共黨委宣傳部直接指導，專門產製針對台灣年輕人的統戰影音內容，而「兩岸頭條」背後為「中國台灣網」，直屬於中國中央台辦，也是典型對台的宣傳機器，長期轉發央視及地方台辦之宣傳素材，是中共在臉書等國際社群平台上進行輿論操作的典型「白手套」。

國安人士說，諷刺的是，這些單位在中國內部嚴格封鎖Facebook（Meta）等平台，禁止人民自由使用，對外卻利用這些平台的自由空間，開設粉專進行滲透與攻擊。此次由官方媒體帶頭進行「肉搜」，將國家級的情報蒐集與宣傳力量，轉化為針對個人的數位暴力工具，粗暴和不文明的程度不僅國際社會罕見，更凸顯了威權體制對於法治與人權的蔑視。

面對這種新型態的威脅，法界及資安界均提醒國人，不要閱讀也不要散布此類涉及他人非公開隱私的資訊，因為這不僅可能觸犯我國《個人資料保護法》第41條的非公務機關違法利用個資罪；若散布時附加恐嚇文字，更可能涉及《刑法》恐嚇危害安全罪。國人切勿因為好奇或政治立場不同而成為北京數位暴力的協力者。

國安人士指出，這類明顯違反Meta社群守則中「隱私權」與「霸凌騷擾」規範的貼文，最有效的反制方式並非留言謾罵，而是善用平台的「檢舉」功能。透過大量且具體的檢舉，要求平台正視國家級帳號濫用服務進行騷擾的事實，迫使平台方下架違規內容並對惡意帳號進行處置。

一位法界人士說，面對這場由中國官媒發起的隱私戰，不僅是對沈伯洋個人的攻擊，更是對台灣民主防衛機制的測試。唯有堅持人權價值、拒絕數位恐嚇，才能守住民主社會的底線。

