吳釗燮惡鬥林佳龍？國安會回應了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對《鏡周刊》今(11/12)報導，外交部長林佳龍跟前外交部長、現國安會秘書長吳釗燮兩人因外交人事埋下嫌隙，不合互鬥一事，國安會稍早發布聲明回應，報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

國安會秘書長吳釗燮(左)、外交部長林佳龍(右)，資料照

報導指出，在我國對美關係的特殊溝通管道、駐美代表人事及外交電報情資方面處處過招；吳釗燮前助理何仁傑爆出遭吸收成為共諜時，林佳龍也未替吳緩頰，反要立委「自己問吳釗燮」；吳釗燮則傳出未知會林佳龍就直接找北美司諮詢駐美代表換人的可能性。不少外交圈人員私下議論，連友盟外交人員都開玩笑問：「你們外交部長到底是誰？」

報導聲稱，今年上半年時，吳釗燮曾在未知會林佳龍的狀況下，直接找北美司向美方諮詢駐美代表由徐斯儉接任的可能性，此事不僅在外交圈傳得沸沸揚揚，甚至傳到現任駐美代表俞大㵢耳裡，此事讓林佳龍系統大為訝異憤怒，最後還是賴總統當面找來吳釗燮、林佳龍談話，並拍板若無變數，年底前不會動俞大㵢。

對此，國安會稍早透過總統府發布聲明表示，報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。

國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。

