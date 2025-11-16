吳釗燮模仿中國外交部圖卡回嗆霸權 狠酸林劍「垃圾話發言人」

國安會秘書長吳釗燮。（資料照）

中國外交部發言人林劍14日透過社群X稱「中國愛好和平、重信守義」，同時還搭配英文圖卡宣傳，我國國安會秘書長吳釗燮今（16日）轉發貼文，並以相同設計圖卡回嗆，指中國聲稱熱愛和平，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，署名還以「中共垃圾話發言人」狠酸林劍。

林劍14日透過社群X發文大外宣，指稱「中國愛好和平、重信守義」，話鋒一轉又指「事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上」絕不會有任何妥協退讓。

林劍文章還搭配深紅色圖卡，上面以英文提及「任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」宣稱任何阻撓中國統一大業的勢力，「都是癡心妄想、螳臂擋車，注定失敗」。

今（16日）吳釗燮轉發林劍貼文正面回應，他透過相似設計的英文圖卡，痛批「中國聲稱愛好和平，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」，署名更以「中國垃圾話發言人（PRC Trash-Talk spokesperson）」狠酸。





