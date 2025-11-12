吳釗燮與林佳龍不合？ 國安會駁斥：將與外交團隊持續團結打拚
即時中心／顏一軒報導
《鏡週刊》今（12）日稱，前外交部長（現任國安會祕書長吳釗燮）與現任外長林佳龍自去（2024）年總統賴清德就任後，就因外交人事埋下嫌隙，甚至直接在未知會林佳龍的狀況下，找上北美司向美方徵詢由國安會諮詢委員徐斯儉擔任駐美代表的可能性，讓林佳龍系統大為憤怒，最後出動賴清德出面解決。對此，國安會稍早發布聲明駁斥，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。
週刊報導，外交部文官透露，吳釗燮年上半年曾一度在未知會林佳龍的情況下，直接找上北美司向美方諮詢駐美代表人選若由徐斯儉接任的可能性，這件事在北美外交圈傳得沸沸揚揚，甚至傳到現任駐美代表俞大㵢耳裡，讓林佳龍系統頗為憤怒、訝異，最後出動賴清德親自出面解決，找來吳釗燮及林佳龍當面談，並拍板若無其他新變數，「年底前不會動俞大㵢」。
國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。
國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。
