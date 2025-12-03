吳釗燮辦公室主任錢冠州點名 黃曙光仍在高層潛艦決策圈

海鯤號近期因「無錨海測」，引發是否安全，以及「政治海測」熱議，更滲雜海軍司令高層人事異動影響。（圖片來源／台船）

國造潛艦近期因「無錨海測」引發是否安全，以及「政治海測」熱議，國安會秘書長吳釗燮辦公室主任錢冠州在近日一場演講中，對於國安退休人力「再運用」一事，點名前國安會諮委黃曙光就是經常諮詢的「最佳實例」。

黃曙光是潛艦國造推手，但於今年9月28日以「家庭因素」請辭，並獲總統賴清德同意，而錢冠州相關談話顯示，黃曙光雖然下台，其相關主張仍為國安會指導潛艦國造的重要參考，並未脫離高層潛艦決策圈。

而前海軍司令唐華人事走的是相反路線，他因堅持安全至上原則，海鯤號在7月3日第三次海測回港後即未現身，直到4個月又24天後，才於11月27日、28日密集進行兩次海測。

由於這兩次海測，正值唐華在12月1日轉任國防大學校長前，才有媒體傳出「被拔官」的說法，甚至是被視為繼黃曙光後，成為造艦延宕衍生政治責任的第二個「斷點」。

唐華暫居冷衙門，黃曙光「最常被找」仍活躍

軍方內部過去曾傳出，黃、唐兩人並不對盤，對於海鯤號建造決策更是南轅北轍，如今唐華暫居至冷衙門的國防大學，而黃曙光雖然請辭，但仍受到高層重視，對比十分鮮明。

針對退休國安高層的退休人力再運用，包含國軍退役將領、退休駐外大使等，國安會是否會將針對退休人力再運用，進行系統性的制度化等問題，傳出最新說法。

前國安會諮委黃曙光（左）雖然請辭，但顯然並未脫離總統府高層潛艦「決策圈」。（圖片來源／總統府）

錢冠州即明確指出，國安會都會定期找退休的國安會秘書長、副秘書長，以及其他國安相關機關首長與單位主管，回國安會進行諮詢，最常找的人物，像是前陣子剛離職的黃曙光，就是一個明顯的最佳實例。

200公尺深水潛航為目標，IPMS如未完成整合風險高

兩人對海鯤號推進影響力，可說一降一升，有關進度方面，台船強調，經連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

前海軍司令唐華（左）於12月1日轉任國防大學校長前，海鯤號突然密集進行海測，媒體傳出「被拔官」的說法。（圖片來源／軍聞社）

知情人士透露，海鯤號後續潛航測試，會先進行呼吸管深度潛航，再進行50公尺的淺水潛航，並且會以200公尺的深水潛航測試為目標。

相較於軍方與台船的樂觀看待，潛艦專家表示，海鯤號浮航要檢測電瓶推進、升起潛望鏡，以及檢測聲納、X尾舵、平衡等系統，但是綜合IPMS未完成、船錨回裝後要再測等公開資訊，應是跳過很多東西沒有做，特別是IPMS未完成整合，可能會產生相當大的安全風險。

此外，從台船釋出圖片，海鯤號發動主機，在無風狀態下垂直冒煙，專家研判，速度僅3到4節，風浪頂多為4級，可說風平浪靜，而劍龍級潛艦水面浮航速度可達12節、抗7級風浪，兩相對照，仍有顯著差異。

(原始連結)





