即時中心／黃于庭報導

為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，國安會秘書長吳釗燮今（3）日痛批，中共是個病態且令人作嘔的政權。

吳釗燮怒斥「中共是個病態且令人作嘔的政權」，其官方媒體在臉書頁面上公布沈伯洋的私人訊息，此等跨國鎮壓行為，已經遠超出任何社會所能容忍的限度。他還標註Meta官方帳號，強調必須將相關內容刪除，且中國必須受到譴責。

接著，吳釗燮再發出一條推文，進一步補充說，可能有些人還不知道，X和臉書在中國都被限制使用；然而，中共政權卻經營官方帳號，甚至對台灣發動資訊戰，「形容中共政權令人作嘔、病態，已經是客氣的說法」。

對此，我國外交部稍早也發聲譴責，該行為不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

外交部再次重申，中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

原文出處：快新聞／吳釗燮開嗆了！中國竟肉搜沈伯洋個資 他痛批：病態又噁心的政權

