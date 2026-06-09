吳釗燮「再貼」中國海事船隻逼近32海里位置 籲商船「無視」中國海警

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國安會秘書長吳釗燮指中國公務船9日逼近到宜蘭東南約32海里位置。 圖：翻攝「X」@josephwutw

[Newtalk新聞] 國安會秘書長吳釗燮連續兩天在「X」平台發布台灣東部海域情勢圖，指出中國海警船隻及相關公務船在台灣專屬經濟區（EEZ）內活動，試圖製造管轄權假象，繼前一天位置約在台灣東南140海里之後，今天（9日）更逼近到宜蘭東南32海里。吳釗燮直指「這種擴張主義是區域緊張局勢的重大升級」，呼籲該區域的所有商船「無視」中國海警的無線電通話。

根據吳釗燮6月8日發布的地圖顯示，中國海警船CCG2502、CCG2304，伴隨海巡06、08、09及東海救113等船隻，在鵝鑾鼻東南約140海里位置；9日更新地圖顯示，上述船隻「北上」至宜蘭東南約32海里處。而中國「遼寧號（舷號16）」航艦編隊，前一天在呂宋島東方400海里，今天也向西挪移，靠近到350海里左右。地圖明確標註中國海警/海事/救助船（紫色）與解放軍（紅色）位置，凸顯中國在台灣東部海域的密集部署。

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吳釗燮在貼文中強調，中國「海上交通專項執法行動」並非正當執法，而是對台灣EEZ的非法騷擾，呼籲區域商業船隻忽略中國海警的無線電呼叫。他批評北京是「擴張主義的偽裝」，企圖藉回應日本與菲律賓近期討論東部海域界線劃定事宜，透過灰色地帶行動改變現狀。

海巡署包括淡水艦、吉安艦、長濱艦、高雄艦、花蓮艦等大型巡防艦已奉命前推監控，並向中國船隻廣播要求立即離開。

分析人士指出，中國趁機測試台灣與區域盟友反應，並藉由常態化部署逐步侵蝕台灣東部防衛空間。

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