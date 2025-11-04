吳釗燮、林佳龍不合？ 總統府駁斥：多半來自錯誤訊息「脫離事實」

關於吳釗燮、林佳龍不合傳聞，總統府今天駁斥脫離事實。（總統府提供）

有報導指出，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍不合，因此影響了國家運作，國民黨團今（4）日還酸，「既生龍，何生燮」。對此，總統府發言人郭雅慧反擊，「多半來自錯誤訊息，脫離事實」。

國民黨團今日指出，總統賴清德上任以來，對美工作狀況百出，對美外交工作慘不忍睹，岌岌可危，交出不及格的成績單，還稱外交部、國安會各自為政、互扯後腿，雙方互鬥、互卡，「既生龍，何生燮」。

對此，郭雅慧表示，我國的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。政府團隊也都朝同樣的目標相互協力。相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

更多鏡週刊報導

粿粿、王子遭爆不倫戀 資深藝人怒轟：潔身自愛4個字知道意思嗎？

普發1萬線上登記明開跑！ 最快11/11入帳「分流方式看這裡」

驚！新北「女子墜河漂5公里至下游」 急送醫搶救仍不治