吳釗燮 林佳龍內鬥？吳思瑤批見縫插針：想分化Team Taiwan
鏡週刊報導指稱外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮上任後就因外交人事埋下嫌隙，甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等情事。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（12）天表示，這種見縫插針、政治操作是想要來分化Team Taiwan，分化台灣在外交上的成果，但可能會緣木求魚，他們不需要隨之起舞。
吳思瑤表示，週刊的報導就讓它繼續是周刊報導吧！這樣子的說法空穴來風，就她所理解的林佳龍或是吳釗燮，兩位在外交的事務上、國安的業務上都非常專業，全心為台灣的國安外交在拼命。這種見縫插針、政治操作是想要來分化Team Taiwan，分化台灣在外交上的成果，但可能會緣木求魚，他們不需要隨之起舞。
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，台灣最近在外交上頗有斬獲，應該被解讀的是外交部門不分彼此的合作，而不是競爭，因為只有合作才能促成台灣在國際舞台上更發光發熱，如果任何內部競爭，甚至鬥爭的傳聞，都是基於一種揣測，甚至是見不得台灣在外交處境上能夠得到注目；他認為這種內部不和的傳聞，應該是來自於見不得台灣好的人所提出來的，希望國人有智慧。
鍾佳濱強調，一個國家、一個家庭，家與萬事興，台灣今天在外交上有這樣的表現，是基於彼此的分工合作，而不是競爭跟鬥爭。
