吳釗燮、林佳龍有嫌隙？ 鍾佳濱怒轟：見不得台灣好的人所提

《鏡週刊》今（12）日刊載調查報導，聲稱前外交部長（現任國安會祕書長吳釗燮）與現任外長林佳龍自總統賴清德就任後多有不合，常在涉外事務上暗地競爭，但已遭外交部、國安會駁斥。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱怒轟，這種內部不和的傳聞，可想而知應該是來自於見不得台灣好的人所提出來的，國人有智慧看得出來。





週刊報導，外交部文官透露，吳釗燮年上半年曾一度在未知會林佳龍的情況下，直接找上北美司向美方諮詢駐美代表人選若由徐斯儉接任的可能性，這件事在北美外交圈傳得沸沸揚揚，甚至傳到現任駐美代表俞大㵢耳裡，讓林佳龍系統頗為憤怒、訝異，最後出動賴清德親自出面解決，找來吳釗燮及林佳龍當面談，並拍板若無其他新變數，「年底前不會動俞大㵢」。

今早9時30分，民進黨團於黨團記者室召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，包含鍾佳濱、黨團副幹事長范雲出席，並於會後接受輿情回應。

對此，鍾佳濱表示，台灣最近在外交上頗有斬獲，應被解讀的是外交部門不分彼此的合作而非競爭，因為只有合作才能促成台灣在國際舞台上更能發光發熱，如果有任何內部競爭甚至鬥爭的傳聞，都是基於一種揣測，甚至是見不得台灣在外交處境上能得到注目。

他強調，對於這種內部不和的傳聞，可想而知應該是來自於見不得台灣好的人所提出來的，希望國人都有智慧可以看得出來，一個國家、一個家庭，家和萬事興，台灣今天在外交上能有這樣子的表現，這是基於分工合作，而非彼此的競爭與鬥爭。





