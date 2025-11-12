吳釗燮、林佳龍爆不合互鬥 綠黨團回應傳聞：見不得台灣好的人提出的

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍今（12）日遭爆不合互鬥，手段包括國安會議不通知林佳龍、介入駐美代表人選等，引發關注。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱認為，這些鬥爭傳言只是一種揣測，應該是見不得台灣好的人提出來的。

針對林佳龍、吳釗燮爆出內鬥，鍾佳濱說，任何內部競爭或鬥爭的傳聞都只是一種揣測。（資料照）

週刊今日報導，賴政府上任後，吳釗燮轉任國安會秘書長，就因外交人事與新任部長林佳龍埋下心結，加上林佳龍上任部長後，不改過往民選政治人物作風，太過高調，引發吳方人馬不滿，開始在外交圈向林頻頻出招，甚至驚動總統賴清德出面協調，確認年底前不會動俞大㵢。

廣告 廣告

民進黨團今早召開記者會。鍾佳濱面對媒體提問表示，台灣最近在外交上頗有斬獲，應該被解讀的是，外交部門不分彼此的合作，而不是競爭，只有合作才能促成台灣在國際舞台上發光發熱，任何內部競爭或鬥爭的傳聞都只是一種揣測，甚至可能是見不得台灣在外交處境上能夠得到注目。

鍾佳濱說，可想而知，這種內部不合的傳聞，應該是見不得台灣好的人提出來的，希望國人都有智慧，能看出一個國家、一個家庭，家和萬事興。他強調，台灣今天在外交上能這樣的表現，是基於分工合作，而不是彼此的競爭跟鬥爭。

更多FTNN新聞網報導

共諜案要立委去問當事人？外交圈驚傳吳釗燮林佳龍惡鬥內幕

是吳釗燮嗎？林佳龍稱「有掌握」就是不答 外交部對CNN紐約宴客事件最新說明

愛沙尼亞設處卡關？傳台灣、台北名稱談不攏 林佳龍回應了

