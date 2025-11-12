吳釗燮、林佳龍遭爆惡鬥 國安會澄清：內容多為杜撰不實

國安會秘書長吳釗燮。（圖／報系資料庫）

針對媒體報導「龍燮鬥」，國安會今（12）日表示，該報導內容多為杜撰不實，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。並強調，國安團隊與外交部溝通合作緊密，將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。

國安會指出，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

廣告 廣告

國安會表示，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。

國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬

宜蘭大淹水「護理師冒險登竹筏」上班 鄉民代表：父親攜人車渡洪水

律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒