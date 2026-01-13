吳鈴山演家暴渣男先求老婆打他！兒出現PTSD還嚴重社恐

吳鈴山在《豆腐媽媽》飾演家暴渣男。（民視提供）

「反派專業戶」吳鈴山在民視8點檔《豆腐媽媽》飾演一名愛喝酒又會家暴老婆的「超級大渣男」，戲裡打人打得狠，戲外他卻自曝為了找回演戲的「體感」，竟然在家求老婆「動手打他」，嚇壞不少工作人員。

吳鈴山在受訪時坦言，這是他第一次來到民視拍戲，對環境相當陌生，甚至還要向馬國弼等演員詢問電梯怎麼走。他分享，當初朋友看到宣傳海報時，還打趣問他這次是否又要演台語中的「空安」（憨人）角色，沒想到戲裡他卻是個沈溺酒精、對妻子動粗的暴力男。

吳鈴山坦言，最初對這個角色有些排斥與忐忑，為了能精準詮釋那種暴戾的情緒，他在家請太太看著他練習，甚至要求太太「打他兩下」來尋找被擊打後的真實感覺。他說，太太是他最強大的支柱，不斷給予鼓勵才讓他順利完成挑戰。

吳鈴山、張倩、曾智希、郭忠祐在《豆腐媽媽》中是一家人。（民視提供）

劇中飾演吳鈴山兒子的郭忠祐，飾演的角色因長期目睹家庭暴力，導致患有創傷後壓力症候群（PTSD），性格極度壓抑且沈默寡言。郭忠祐表示，這個角色話雖不多，但情緒極重，嚴重的社恐讓他演起來非常不容易，卻也演得非常過癮。他特別感謝馮凱導演的信任，讓他感受到演戲越來越好玩。有趣的是，劇中他與飾演結巴角色的馬國弼有許多對手戲，一個話少、一個講話結巴，截然不同的節奏讓演員們都非常期待能撞擊出精彩的火花。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

