吳鈴山「空安」變渣男 求老婆動手K他找戲感

吳鈴山、張倩、曾智希、郭忠祐在《豆腐媽媽》中是一家人。

吳鈴山在民視八點檔大戲《豆腐媽媽》飾演一名愛喝酒又會家暴老婆的「超級大渣男」，戲裡打人打得狠，戲外他卻自曝為了找回演戲的「體感」，竟然在家求老婆「動手打他」，嚇壞不少工作人員！

吳鈴山在受訪時坦言，這是他第一次來到民視拍戲，對環境相當陌生，甚至還要向馬國畢等演員詢問電梯怎麼走。他分享，當初朋友看到宣傳海報時，還打趣問他這次是否又要演昔日經典的「空安」（憨人）角色，沒想到戲裡他卻是個沈溺酒精、對妻子動粗的暴力男。

吳鈴山首度到民視拍戲，這次突破形象挑戰「家暴渣男」角色，自曝為入戲還在家請老婆「動手打他」。

吳鈴山坦言最初對這個角色有些排斥與忐忑，為了能精準詮釋那種暴戾的情緒，他在家請太太看著他練習，甚至要求太太「打他兩下」來尋找被擊打後的真實感覺。他感性表示，太太是他最強大的支柱，不斷給予鼓勵才讓他順利完成挑戰。

郭忠祐飾演長期目睹家暴、患有創傷後壓力症候群的壓抑兒子，詮釋內心戲十足。

在劇中飾演吳鈴山兒子的郭忠祐，則呈現了另一種演技挑戰。他所飾演的角色因長期目睹家庭暴力，導致患有創傷後壓力症候群（PTSD），性格極度壓抑且沈默寡言。郭忠祐表示，這個角色話雖不多，但情緒極重，嚴重的社恐讓他演起來非常不容易，卻也演得非常過癮。他也特別感謝馮凱導演的信任，讓他感受到演戲越來越好玩。有趣的是，劇中他與飾演結巴角色的馬國畢有許多對手戲，一個話少、一個講話結巴，截然不同的節奏讓演員們都非常期待能撞擊出精彩的火花。

宮美樂更為「萬家人」量身打造歌曲，劇組私下感情宛如一家人。

而在《娛樂超skr》的後台訪問中，可以看到演員們私下團結的一面。為了首映會的舞蹈表演，演員們甚至練舞練到半夜。被封為「豆腐媽媽」的謝瓊煖，這次在劇中挑戰與以往帥氣、中性風格不同的「可愛風」，穿上亮麗服裝展現親和力。編歌又編舞的宮美樂笑說，劇中「萬家」的一家人感情非常好，雖然有人話多、有人沈默，但聚在一起就像個大家庭一樣溫暖，也是因為萬家人，才讓她想為萬家人創作歌曲。

