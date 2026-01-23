四季線上／韋冠宇 報導

民視八點檔《豆腐媽媽》以社會小人物日常為劇情主軸，其中的永祿（吳鈴山 飾）被認為是家中一切災難的開端，人設不討喜卻相當搶眼，僅僅2集未登場就引起網友關心，演員本人也詳細交代了。

《豆腐媽媽》初期就登場的永祿，酗酒嗜賭、軟爛怯懦的性格十分貼近寫實的社會底層小人物，不僅拖累了一家人的生活，還造成妻子積勞成疾早逝、兒子人格發展異常，遭到女兒與親家嫌棄，集各種負面形象於一身，可說是全劇除了反派以外，最招黑的角色。

吳鈴山《豆腐媽媽》軟爛男太搶眼 消失2集就引網友懷念？本人親揭動向

劇中永祿自從向仁傑（曾子益 飾）借錢之後便再無登場，引起觀眾關心他是否還有戲分，吳鈴山對此直接回應「李永祿出去做生意了，回來不知道會變怎樣😆」表示短時間內不會出現，同劇演員馬國弼則寫下「大亨」二字，透露他會以有錢人的態勢回歸，真相將在後續劇中揭曉。

圖片來源／吳鈴山家族 FB粉專

